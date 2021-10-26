У ЄС стався розкол з питання реакції на енергетичну кризу

Напередодні екстреної зустрічі міністрів у вівторок, 26 жовтня, присвяченій реакції Європейського союзу на стрибок цін на енергоносії, між країнами блоку посилилися розбіжності. При цьому деякі країни домагаються перегляду нормативної бази, а інші рішуче виступають проти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Європейські ціни на газ досягли рекордного рівня восени і залишаються на високому рівні, що спонукало більшість країн ЄС вжити екстрених заходів, таких як обмеження цін і субсидії, щоб скоротити рахунки споживачів за електроенергію.

Однак країни намагаються домовитися про більш довгостроковий план пом'якшення коливань цін на викопне паливо, які, на думку Іспанії, Франції, Чехії та Греції, вимагають більш серйозних змін в роботі енергетичних ринків ЄС. У вівторок ці країни представлять пропозиції, які включають поділ європейських цін на електроенергію і газ, спільні закупівлі газу між країнами і, у випадку декількох країн, включаючи Польщу, відстрочку запланованої політики в області зміни клімату.

"Наша сьогоднішня пропозиція полягає в тому, щоб опціонні контракти на закупівлю газу могли бути укладені Європейським союзом централізовано... це може бути задіяно в ситуаціях, коли безпека поставок знаходиться під загрозою", - сказала держсекретар Іспанії з питань енергетики Сара Аагесен.

На знак розбіжностей, які можуть виникнути на зустрічі, дев'ять країн, включаючи Німеччину - найбільшу економіку Європи - в понеділок заявили, що не підтримають реформи ринку електроенергії в ЄС.

"Це не буде засобом пом'якшити нинішнє зростання цін на енергоносії, пов'язане з ринками викопного палива", - йдеться в спільній заяві дев'яти країн.

Європейська комісія попросила регулюючі органи проаналізувати структуру європейського ринку електроенергії, але заявила, що немає ніяких доказів того, що інша ринкова структура виявилася б краще під час недавнього стрибка цін. Керівник енергетичної політики ЄС кадрі Сімсон заявила, що сподівається отримати чітке повідомлення від міністрів про те, які середньострокові заходи слід вжити ЄС у відповідь.

"Ми повинні почати діяти прямо зараз, незважаючи на те, що результати цих дій будуть видні в найближчі роки", - сказав Сімсон.

Інші пропозиції - наприклад, створення спільних запасів газу - також зустріли опір з боку деяких країн.

"Я думаю, що іспанський уряд занадто багато обіцяє, кажучи, що спільні закупівлі газу вирішать кризу", - сказав міністр енергетики Люксембургу Клод Турмес.

Менш ніж за тиждень до Міжнародного саміту зі зміни клімату COP26 стрибок цін на енергоносії також посилив напруженість між країнами з приводу екологічної політики ЄС, оскільки вони готуються до переговорів щодо нових пропозицій, включаючи більш високі податкові ставки на забруднююче паливо.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав такі плани "утопічною фантазією", що суперечить позиції інших країн ЄС, які заявляють, що стрибок цін повинен спровокувати більш швидкий перехід на поновлювані джерела енергії місцевого виробництва з низьким рівнем викидів, щоб знизити вплив цін імпортованих копалин.