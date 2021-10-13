Єврокомісія схвалила заходи з подолання енергокризи

Європейська комісія сьогодні схвалила рішення, покликане протистояти різкому зростанню світових цін на енергоносії, яке, за прогнозами, триватиме всю зиму. Рішення включає в себе перелік конкретних заходів.

Як наголошується в повідомленні, ЄС і його держави-члени можуть використовувати "набір інструментів" для усунення безпосереднього впливу поточного підвищення цін і подальшого підвищення стійкості до майбутніх потрясінь.

Короткострокові національні заходи включають екстрену підтримку домашніх господарств, державну допомогу компаніям і цільове зниження податків. Єврокомісія також підтримуватиме інвестиції у відновлювані джерела енергії та енергоефективність; вивчатиме можливі заходи щодо зберігання енергії та закупівлі запасів газу; оцінюватиме поточну структуру ринку електроенергії.

Представляючи набір інструментів, Комісар з енергетики кадрі Сімсон сказала: "зростання світових цін на енергоносії викликає серйозну заклопотаність ЄС. Оскільки ми виходимо з пандемії та починаємо відновлення економіки, важливо захищати вразливих споживачів та підтримувати європейські компанії".

За її словами, Єврокомісія допомагає державам-членам вжити негайних заходів щодо зниження впливу на домогосподарства і підприємства цієї зими.

"У той же час ми визначаємо інші середньострокові заходи, щоб наша енергетична система була більш стійкою і більш гнучкою, щоб протистояти будь-якій волатильності в майбутньому протягом перехідного періоду. Нинішня ситуація є винятковою, і внутрішній енергетичний ринок добре служив нам останні 20 років. Але ми повинні бути впевнені, що він продовжить робити це і в майбутньому, реалізуючи європейський зелений курс, підвищуючи нашу енергетичну незалежність і досягаючи наших кліматичних цілей", - додала вона.

Набір короткострокових і середньострокових заходів

Як наголошується в повідомленні ЄК, поточний стрибок цін вимагає швидкого і скоординованого реагування. Існуюча правова база дозволяє ЄС і його державам-членам вживати заходів щодо усунення безпосередніх наслідків для споживачів і підприємств.

"Пріоритет слід віддавати цільовим заходам, які можуть швидко пом'якшити наслідки зростання цін для вразливих споживачів і малих підприємств. Ці заходи повинні легко регулюватися навесні, коли очікується стабілізація ситуації. Наш довгостроковий перехід і інвестиції в більш чисті джерела енергії не повинні бути порушені. Перехід на чисту енергію - найкраща страховка від цінових шоків в майбутньому, і її необхідно прискорити", - йдеться в повідомленні.

Згідно з рішенням, ЄС продовжить розвивати ефективну енергетичну систему з високою часткою відновлюваних джерел енергії. У Єврокомісії відзначають, що в той час як дешевші поновлювані джерела енергії відіграють все більш важливу роль в постачанні електромереж і встановленні цін, інші джерела енергії, включаючи газ, як і раніше необхідні в часи підвищеного попиту. Відповідно до поточного дизайну ринку газ як і раніше встановлює загальну ціну на електроенергію при його використанні, оскільки всі виробники отримують однакову ціну за один і той же продукт, коли він входить в мережу - електроенергію. "На загальну думку, поточна модель граничного ціноутворення є найбільш ефективною, але необхідний подальший аналіз", - йдеться в повідомленні.

Криза також привернула увагу до важливості сховищ для функціонування газового ринку Євросоюзу. ЄС в даний час має ємність для зберігання більш ніж на 20% від річного споживання газу, але не у всіх державах-членах є сховища, і їх використання та обов'язки щодо їх утримання розрізняються, зазначили в Єврокомісії.