ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Єврокомісія схвалила заходи з подолання енергокризи

Новость на русском →
Середа 13 жовтня 2021 14:03
Єврокомісія схвалила заходи з подолання енергокризи Фото: Єврокомісія прийняла рішення про перелік заходів з подолання енергокризи (ec.europa.eu)
Автор: Олександр Білоус

Європейська комісія сьогодні схвалила рішення, покликане протистояти різкому зростанню світових цін на енергоносії, яке, за прогнозами, триватиме всю зиму. Рішення включає в себе перелік конкретних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії.

Як наголошується в повідомленні, ЄС і його держави-члени можуть використовувати "набір інструментів" для усунення безпосереднього впливу поточного підвищення цін і подальшого підвищення стійкості до майбутніх потрясінь.

Короткострокові національні заходи включають екстрену підтримку домашніх господарств, державну допомогу компаніям і цільове зниження податків. Єврокомісія також підтримуватиме інвестиції у відновлювані джерела енергії та енергоефективність; вивчатиме можливі заходи щодо зберігання енергії та закупівлі запасів газу; оцінюватиме поточну структуру ринку електроенергії.

Представляючи набір інструментів, Комісар з енергетики кадрі Сімсон сказала: "зростання світових цін на енергоносії викликає серйозну заклопотаність ЄС. Оскільки ми виходимо з пандемії та починаємо відновлення економіки, важливо захищати вразливих споживачів та підтримувати європейські компанії".

За її словами, Єврокомісія допомагає державам-членам вжити негайних заходів щодо зниження впливу на домогосподарства і підприємства цієї зими.

"У той же час ми визначаємо інші середньострокові заходи, щоб наша енергетична система була більш стійкою і більш гнучкою, щоб протистояти будь-якій волатильності в майбутньому протягом перехідного періоду. Нинішня ситуація є винятковою, і внутрішній енергетичний ринок добре служив нам останні 20 років. Але ми повинні бути впевнені, що він продовжить робити це і в майбутньому, реалізуючи європейський зелений курс, підвищуючи нашу енергетичну незалежність і досягаючи наших кліматичних цілей", - додала вона.

Набір короткострокових і середньострокових заходів

Як наголошується в повідомленні ЄК, поточний стрибок цін вимагає швидкого і скоординованого реагування. Існуюча правова база дозволяє ЄС і його державам-членам вживати заходів щодо усунення безпосередніх наслідків для споживачів і підприємств.

"Пріоритет слід віддавати цільовим заходам, які можуть швидко пом'якшити наслідки зростання цін для вразливих споживачів і малих підприємств. Ці заходи повинні легко регулюватися навесні, коли очікується стабілізація ситуації. Наш довгостроковий перехід і інвестиції в більш чисті джерела енергії не повинні бути порушені. Перехід на чисту енергію - найкраща страховка від цінових шоків в майбутньому, і її необхідно прискорити", - йдеться в повідомленні.

Згідно з рішенням, ЄС продовжить розвивати ефективну енергетичну систему з високою часткою відновлюваних джерел енергії. У Єврокомісії відзначають, що в той час як дешевші поновлювані джерела енергії відіграють все більш важливу роль в постачанні електромереж і встановленні цін, інші джерела енергії, включаючи газ, як і раніше необхідні в часи підвищеного попиту. Відповідно до поточного дизайну ринку газ як і раніше встановлює загальну ціну на електроенергію при його використанні, оскільки всі виробники отримують однакову ціну за один і той же продукт, коли він входить в мережу - електроенергію. "На загальну думку, поточна модель граничного ціноутворення є найбільш ефективною, але необхідний подальший аналіз", - йдеться в повідомленні.

Криза також привернула увагу до важливості сховищ для функціонування газового ринку Євросоюзу. ЄС в даний час має ємність для зберігання більш ніж на 20% від річного споживання газу, але не у всіх державах-членах є сховища, і їх використання та обов'язки щодо їх утримання розрізняються, зазначили в Єврокомісії.

Єврокомісар Сімсон представить інструментарій членам Європейського парламенту в четвер, 14 жовтня, і міністрам енергетики 18 жовтня. Потім європейські лідери повинні обговорити ціни на енергоносії на майбутньому 21-22 жовтня засіданні Ради Європи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціна на газ
NEWS
Україна йде на довгі вихідні. Яким буде карантин після свят
Україна йде на довгі вихідні. Яким буде карантин після свят
DAILY
Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України