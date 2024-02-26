ЕС продлил санкции против Беларуси за ее участие в войне против Украины еще на год

Решение было принято на основе ежегодного пересмотра ограничительных мер, а также с учетом продолжающихся репрессий и резкого ухудшения ситуации с правами человека в Беларуси, а также продолжающегося участия страны в незаконной военной агрессии России против Украины.

Какие санкции уже введены против Беларуси

С августа 2020 года ЕС ввел несколько последовательных раундов индивидуальных и секторальных санкций против лиц, ответственных за внутренние репрессии и нарушения прав человека в Беларуси, а также в контексте участия Беларуси в войне России против Украины.

"Этими мерами ЕС сигнализирует ответственным политическим и экономическим игрокам, что их действия и поддержка режима и России обходятся дорого", - говорится в сообщении.

Отдельные ограничительные меры включают замораживание активов и запрет на предоставление средств. Физическим лицам дополнительно распространяется запрет на выезд. Сейчас в списке есть 233 физических лица, включая диктатора Александра Лукашенко, и 37 юридических лиц.

Беларусь также остается объектом целевых экономических санкций, включая ограничения в финансовом секторе, торговле, товарах двойного назначения, технологиях и телекоммуникациях, энергетике, транспорте.

Какие выводы сделали в ЕС

В своих выводах от 19 февраля 2024 года Совет ЕС подтвердил обоснованность своих выводов и вновь заявил о своей непоколебимой поддержке стремления белорусского народа к свободной, демократической, суверенной и независимой Беларуси как части мирной и процветающей Европы.

Также Совет Евросоюза выразил глубокую обеспокоенность ухудшением ситуации с правами человека в стране и решительно осудил продолжающееся преследование белорусского общества, продолжающуюся поддержку белорусским режимом агрессивной войны России против Украины, призвав Беларусь воздерживаться от таких действий и соблюдать свои международные обязательства.

Совет ЕС подтвердил свое обязательство привлечь к ответственности виновных в нарушениях и злоупотреблениях прав человека. В соответствии с поэтапным подходом, ЕС готов принять дальнейшие ограничительные и целенаправленные меры, пока белорусские власти будут продолжать эти действия.

Санкции против Беларуси

На днях ЕС принял новый пакет санкций против России. В его список попали несколько граждан Беларуси.

Суд Евросоюза в Люксембурге недавно отклонил иск ОАО "Гродно Азот" и его филиала "Химволокно" с требованием отменить санкции ЕС.

А парламент Латвии проголосовал за запрет импорта сельскохозяйственных продуктов из России и Беларуси.