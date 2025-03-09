ЕС продолжит отказ от российского газа, - глава Еврокомиссии

Европейский Союз остается приверженным плану полного прекращения поставок российского газа, заявила в воскресенье президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Выступая в Брюсселе, она подчеркнула важность постепенного отказа от российского энергоресурса, отметив, что это "абсолютно необходимо" для обеспечения энергетической независимости ЕС.

"Мы достигли успеха, но мы всегда видим, конечно, что есть лазейки, с которыми мы должны быть осторожными и работать над ними", - добавила фон дер Ляйен, указав на потребность в дальнейшей работе для обеспечения эффективности санкций против России.