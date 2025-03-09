ЄС продовжить відмову від російського газу, - голова Єврокомісії

ЄС продовжує план відмови від російського газу для досягнення енергетичної незалежності, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона наголосила на необхідності уникати можливих лазівок для обходу санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Європейський Союз залишається відданим плану повного припинення постачання російського газу, заявила в неділю президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Виступаючи в Брюсселі, вона підкреслила важливість поступового відмовлення від російського енергоресурсу, зазначивши, що це "абсолютно необхідно" для забезпечення енергетичної незалежності ЄС.
"Ми досягли успіху, але ми завжди бачимо, звичайно, що є лазівки, з якими ми повинні бути обережними і працювати над ними", - додала фон дер Ляєн, вказавши на потребу в подальшій роботі для забезпечення ефективності санкцій проти Росії.
Євросоюз розробляє план повної відмови від імпорту російського газу, незважаючи на занепокоєння Угорщини та Словаччини, заявила прессекретар Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.
Вона підкреслила, що ЄС активно співпрацює з державами-членами для забезпечення енергетичної безпеки, особливо з Угорщиною та Словаччиною, які найбільше постраждали від припинення транзиту російського газу через Україну. Євросоюз готовий підтримати ці країни в їхніх зусиллях з диверсифікації постачальників.
Ітконен також додала, що незабаром буде представлена дорожня карта для повної відмови від російського газу.
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