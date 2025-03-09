ЄС продовжить відмову від російського газу, - голова Єврокомісії

Європейський Союз залишається відданим плану повного припинення постачання російського газу, заявила в неділю президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Виступаючи в Брюсселі, вона підкреслила важливість поступового відмовлення від російського енергоресурсу, зазначивши, що це "абсолютно необхідно" для забезпечення енергетичної незалежності ЄС.

"Ми досягли успіху, але ми завжди бачимо, звичайно, що є лазівки, з якими ми повинні бути обережними і працювати над ними", - додала фон дер Ляєн, вказавши на потребу в подальшій роботі для забезпечення ефективності санкцій проти Росії.