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В ЕС работают над планом полного отказа от импорта российского газа

Брюссель, Четверг 06 февраля 2025 15:57
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В ЕС работают над планом полного отказа от импорта российского газа Иллюстративное фото: ЕС хочет отказаться от импорта российского газа (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Евросоюзе разрабатывают план, который предусматривает полный отказ от импорта российского газа. Это происходит, несмотря на опасения Венгрии и Словакии.

Как передает РБК-Украина, об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Она обратила внимание, что блок тесно сотрудничает со странами-членами по вопросу обеспечения безопасности энергоснабжения. В частности, это касается Венгрии и Словакии, которые больше всего пострадали от прекращения транзита российского газа через Украину. При этом ЕС всегда готов поддержать страны-члены блока в их усилиях по диверсификации поставщиков.

Итконен отметила, что вскоре Евросоюз предложит дорожную карту для полного отказа от российского газа.

"Мы не заинтересованы в увеличении использования российского ископаемого топлива в Европейском Союзе. Наоборот, мы сейчас работаем над планом, чтобы полностью отказаться от российского ископаемого топлива", - подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии.

Скандал с Венгрией и Словакией

Напомним, с 1 января Украина прекратила транзит российского газа. Это вызвало резкое недовольство у властей Словакии и Венгрии.

В частности, премьер Словакии Роберт Фицо начал угрожать, что его страна прекратит экспорт электроэнергии в Украину, если транзит не возобновят.

В свою очередь премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении заблокировать продление санкций ЕС против России из-за прекращения транзита.

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