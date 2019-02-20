ЄС продовжив ембарго на постачання до Білорусі зброї і спецзасобів

Ембарго продовжили ще на один рік

Официальные представители стран Европейского союза 20 февраля продлили еще на год эмбарго на поставки оружия в Беларусь и санкции против четырех граждан страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свободу".

Сообщается, что эмбарго, которое ввели в 2011 году, не предусматривает никаких новых исключений. Во время просмотра режима санкций за последние два года Венгрия добилась разрешения на поставку в Беларусь биатлонных винтовок и прочих видов спортивного оружия. В этом году Будапешт сначала стремился связать продление эмбарго с быстрым одобрением "Приоритетов партнерства с Беларусью" - официального документа ЕС, который определяет будущие отношения союза с Минском в вопросах экологии, экономического сотрудничества, прав человека и других вопросов.

Документ мог быть подписан в 2018 году, но тогда Литва настаивала на включении в него гарантий атомной электростанции, которую Беларусь сводит с помощью России всего в 50 километрах от литовской столицы Вильнюса.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявлял, что Беларуси может понадобиться эффективное оружие, в том числе ракетное, если НАТО будет размещать свою постоянную базу в Польше.

Ранее при встрече с американскими аналитиками Александр Лукашенко назвал ненужным размещение российской военной базы на территории его страны. По его словам, самолеты способны подлететь с территории РФ за несколько минут, поэтому в создании базы нет необходимости.