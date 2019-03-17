ЄС закликає до звільнення політв'язнів, затриманих в Криму

В ЄС закликають ретельно розслідувати справи про порушення прав людини на території півострова

Европейский союз в пятую годовщину аннексии Крыма призывает Россию освободить всех политзаключенных, которые были задержаны на территории полуострова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини.

Отмечается, что Евросоюз вновь призывает к немедленному освобождению Олега Сенцова, Эдема Бекирова, Александра Кольченко, Николая Семены, Владимира Балуха, Эмира-Усейна Куку и всех тех, кто был задержан в Крыму и осужденный с нарушением международного права.

"ЕС призывает к полному соблюдению международных стандартов в области прав человека на полуострове. Все находящиеся на рассмотрении дела о нарушениях прав человека, таких как насильственные исчезновения, пытки и убийства, насилие, преследование по политическим мотивам, дискриминация и преследование, должны быть тщательно расследованы. Полный, свободный и неограниченный доступ международных правозащитников ко всей территории Украины, включая Крым и Севастополь, по-прежнему имеет первостепенное значение", - говорится в тексте заявления.

РБК-Украина писало, что Европейский союз никогда не признает и продолжает осуждать аннексию Крыма Российской Федерацией

Ранее министр обороны Канады Харджит Сингх Сейджжан в 5-ю годовщину аннексии Крыма Россией заявил, что канадская поддержка Украины остается непреклонной.