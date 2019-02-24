ЄС закликає Мадуро прийняти гуманітарну допомогу для венесуельців

ЄС також наголошує на необхідності провести вибори в Венесуелі

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала президента Николаса Мадуро допустить гуманитарную помощь на территорию Венесуэлы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Могерини, опубликованое на сайте ЕС.

Она подчеркнула необходимость для власти Венесуэлы признать чрезвычайную гуманитарную ситуацию, чтобы избежать эскалации напряженности в стране.

"Отказ режима признать чрезвычайную гуманитарную ситуацию ведет к эскалации напряженности. Поступают тревожные сообщения о беспорядках, актах насилия и росте числа жертв, особенно в приграничных районах и среди коренного населения", - говорится в заявлении.

Также отмечается недопустимость использования силы против гражданских лиц и необходимость принятия гуманитарной помощи от ЕС. Кроме того, глава дипломатии Евросоюза призвала провести новые президентские выборы в стране.

"Венесуэльский народ уже много пострадал. Пришло время позволить им решить свое будущее. Мы решительно настаиваем на своем призыве к восстановлению демократии через свободные, прозрачные и достоверные президентские выборы. ЕС, через Международную контактную группу, готов поддержать этот процесс", - подчеркнула Могеріні.

РБК-Украина писало, что накануне в Венесуэлу через границу с Бразилией прибыла первая фура с гуманитарной помощи для венесуэльцев.

Ранее между оппозицией и правительственными силами в Венесуэле в штате Карабобо произошли столкновения из-за блокировки ввоза гуманитарной помощи.