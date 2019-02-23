У Венесуелу прибула перша партія гуманітарної допомоги

Ілюстративне фото (EPA-EFE/JOEDSON ALVES)

Вантажівка з гуманітарною допомогою прибула з території Бразилії

У Венесуелу через кордон з Бразилією прибула перша вантажівка з гуманітарною допомогою для венесуельців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку венесуельського журналіста Габріеля Бастідаса у Twitter.

Посол Венесуели в Бразилії Марія Беландріа, яка була призначена лідером опозиції Хуаном Гуайдо, заявила, що перша вантажівка з гуманітарною допомогою для венесуельців перетнула бразильський кордон та прибула в Венесуелу.

"Можемо проінформувати, що перша вантажівка з гуманітарною допомогою перетнула кордон. Це велика перемога, яка була досягнута венесуельцями спільно зі США та Бразилією", - заявила у Беландріа.

ATENCIÓN: Representante diplomática en Brasil @matebe informa que ya un primer camión con ayuda humanitaria logró ingresar a Venezuela. #23Feb pic.twitter.com/AUmGUOP9mx — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) February 23, 2019

Крім того, прибуття гуманітарної допомоги в Венесуелу підтвердив і лідер венесуельської опозиції Гуайдо.

Esta lucha es de todos y por todos los venezolanos. Quiero hacerle un especial llamado al pueblo chavista y a quienes estuvieron cerca a que se sumen al lado de la constitución, de la convivencia democrática y el bienestar para todos. pic.twitter.com/grB6UFfm4T — Juan Guaidó (@jguaido) February 23, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у на кордоні Венесуели з Колумбією виникли сутички між військовими та місцевими жителями, які намагалися зробити можливою доставку гуманітарної допомоги в країну. Жителі заблокували міст, який сполучає дві країни. Військові застосували сльозогінний газ та гумові кулі.

Додамо, що у венесуельському районі Сан-Франсиско-де-Бруани військові відкрили вогонь по корінним жителям, які намагалися завадити їх проїзду до кордону з Бразилією. В результаті інциденту загинули 2 людини, ще 14 отримали вогнепальні поранення.