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У Венесуелу прибула перша партія гуманітарної допомоги

Новини » Політика    23.02.2019 - 19:08
У Венесуелу прибула перша партія гуманітарної допомоги
Ілюстративне фото (EPA-EFE/JOEDSON ALVES)

Вантажівка з гуманітарною допомогою прибула з території Бразилії

У Венесуелу через кордон з Бразилією прибула перша вантажівка з гуманітарною допомогою для венесуельців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку венесуельського журналіста Габріеля Бастідаса у Twitter.

Посол Венесуели в Бразилії Марія Беландріа, яка була призначена лідером опозиції Хуаном Гуайдо, заявила, що перша вантажівка з гуманітарною допомогою для венесуельців перетнула бразильський кордон та прибула в Венесуелу.

"Можемо проінформувати, що перша вантажівка з гуманітарною допомогою перетнула кордон. Це велика перемога, яка була досягнута венесуельцями спільно зі США та Бразилією", - заявила у Беландріа.

Крім того, прибуття гуманітарної допомоги в Венесуелу підтвердив і лідер венесуельської опозиції Гуайдо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у на кордоні Венесуели з Колумбією виникли сутички між військовими та місцевими жителями, які намагалися зробити можливою доставку гуманітарної допомоги в країну. Жителі заблокували міст, який сполучає дві країни. Військові застосували сльозогінний газ та гумові кулі.

Додамо, що у венесуельському районі Сан-Франсиско-де-Бруани військові відкрили вогонь по корінним жителям, які намагалися завадити їх проїзду до кордону з Бразилією. В результаті інциденту загинули 2 людини, ще 14 отримали вогнепальні поранення.

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