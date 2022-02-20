ЄС не вірить "ЛДНР" і засуджує масований обстріл Донбасу, - Боррель

ЄС закликає Росію до деескалації шляхом істотного виведення збройних сил від кордонів України. Євросоюз відкидає заяви про нібито "наступ" з боку Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

ЄС засуджує застосування важких озброєнь і невибіркові обстріли житлових районів, що являє собою явне порушення мінських угод і міжнародного гуманітарного права.

"Ми вітаємо стриману позицію України перед обличчям триваючих провокацій і зусиль з дестабілізації ситуації", - йдеться в повідомленні.

ЄС також вкрай стурбований тим, що інсценовані події, як зазначалося недавно, можуть бути використані як привід для можливої військової ескалації. Євросоюз спостерігає активізацію зусиль з маніпулювання інформацією для підтримки таких цілей.

"ЄС не бачить жодних підстав для твердження, що приходять з непідконтрольних уряду регіонів Донецька і Луганська, про можливий український наступ", - йдеться в заяві.

Боррель зазначив, що будь-яка подальша військова агресія Росії проти України матиме масштабні наслідки і великі витрати у відповідь, включаючи обмежувальні заходи, узгоджені з партнерами.

ЄС підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, додав представник ЄС.