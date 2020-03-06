ЄС закликав сирійський режим та РФ терміново припинити конфлікт в Ідлібі

Європейський союз закликав всі сторони протистояння, включаючи сирійський режим і його російських покровителів, негайно припинити наступ в Ідлібі. Про це йдеться в резолюції надзвичайної Ради ЄС у закордонних справах, оприлюдненій на сайті ЄС.

Повідомляється, що "наступ в Ідлібі сирійського режиму і тих, хто його підтримує, включаючи Росію, створює нечувані страждання і провокує найгіршу гуманітарну кризу з часів початку Сирійського конфлікту".

Рада ЄС закликла до термінової деескалації конфлікту в Сирії.

"Це послання було доставлено до всіх ключових партнерів. ЄС здійснює зв'язок з іншими міжнародними партнерами, включаючи ООН, НАТО і США, тому існує чіткий і потужний міжнародний консенсус на користь деескалації та тривалого припинення вогню", - йдеться в документі.

Нагадаємо, вчора ввечері, 5 березня, Туреччина та Російська Федерація домовилися про введення режиму припинення вогню в сирійській провінції Ідліб.

У свою чергу, США виступили за припинення вогню в сирійській провінції Ідліб. Вашингтон закликав Росію і Туреччину повернутися до виконання досягнутого у 2018 році сочинського угоди.

Крім того, голова Ради Європи Шарль Мішель закликав Путіна припинити атаки в сирійському Ідлібі. У розмові з президентом РФ Мішель зазначив, що конфлікт у Сирії необхідно вирішити політичним шляхом.