ЄС закличе лідерів G20 зберегти підтримку економіки до закінчення пандемії

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн в суботу закличе лідерів G20 зберегти заходи економічної підтримки до тих пір, поки не почнеться відновлення після пандемії COVID-19. Саміт "Великої двадцятки" пройде в режимі відеоконференції.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Я підкреслю важливість збереження заходів економічної підтримки до тих пір, поки відновлення не буде впевненим", - сказала фон дер Ляйєн.

У суботу лідери G20 зберуться на відеоконференцію, щоб обговорити такі теми, як пандемія COVID-19 і їх зусилля по боротьбі зі зміною клімату.

Згідно з прогнозом Єврокомісії, очікується, що економіка зони євро скоротиться на 7,8% у 2020 році, а потім зросте на 4,2% у 2021 році і на 3% у 2022 році. Згідно з прогнозом, економіка ЄС скоротиться на 7,4% у 2020 році, а потім відновиться на рівні 4,1. % у 2021 році і 3% у 2022 році.

Нагадаємо, економіка країн єврозони в третьому кварталі 2020 року у порівнянні з попереднім кварталом виріс на 12,7%. У всіх державах-членах Європейського союзу реальний ВВП з урахуванням сезонних коливань виріс на 12,1%. Це був найбільш різкий ріст, з часу початку публікації даних в 1995 році. Економіка відновилася порівняно з другим кварталом 2020 року, коли ВВП знизився на 11,8% в зоні євро і на 11,4% в ЄС.