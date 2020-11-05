Єврокомісія погіршила прогноз спаду світової економіки

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Європейська комісія погіршила прогноз спаду світової економіки через пандемію коронавірусу у 2020 році. Також вона знизила очікування її відновлення в 2021 році.

Про це йдеться в опублікованому сьогодні прогнозі Єврокомісії.

Таким чином, очікується, що спад світової економіки в цьому році погіршиться до 3,8%, а послідуюче її відновлення в наступному році погіршиться до 4,7%. В попередньому, весняному прогнозі розвитку світової економіки ЄК очікувала спаду у 2,9% у 2020 році та відновлення у 2021 році у 5%.

Проте, прогноз спаду ВВП США у 2020 році покращено до 4,6% (навесні очікувався 6,5%), але очікування відновлення у 2021 році знижено до 3,7% (навесні було 4,9%).

У Китаї ЄК значно покращила очікування зростання у 2020 році, попри пандемію, у 2,1% (у весняному прогнозі - 1%), у 2021 році - 7,3% (у весняному прогнозі - 7,8%).

Нагадаємо, голова Китаю Сі Цзіньпін заявив, що річний цільовий показник економічного зростання Китаю міг би бути встановлений на рівні близько 6%, якби не сталася пандемія коронавірусу.