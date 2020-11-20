ЕС призовет лидеров G20 сохранить поддержку экономики до окончания пандемии

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в субботу призовет лидеров G20 сохранить меры экономической поддержки до тех пор, пока не начнется восстановление после пандемии COVID-19. Саммит "Большой двадцатки" пройдет в режиме видеоконференции.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Я подчеркну важность сохранения мер экономической поддержки до тех пор, пока восстановление не будет уверенным", - сказала фон дер Ляйен.

В субботу лидеры G20 соберутся на видеоконференцию, чтобы обсудить такие темы, как пандемия COVID-19 и их усилия по борьбе с изменением климата.

Согласно прогнозу Еврокомиссии, ожидается, что экономика зоны евро сократится на 7,8% в 2020 году, а затем вырастет на 4,2% в 2021 году и на 3% в 2022 году. Согласно прогнозу, экономика ЕС сократится на 7,4% в 2020 году, а затем восстановится на уровне 4,1. % в 2021 году и 3% в 2022 году.

Напомним, экономика стран еврозоны в третьем квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом выросла на 12,7%. Во всех государствах-членах Европейского союза реальный ВВП с учетом сезонных колебаний вырос на 12,1%. Это был самый резкий рост, со времени начала публикации данных в 1995 году. Экономика восстановилась по сравнению со вторым кварталом 2020 года, когда ВВП снизился на 11,8% в зоне евро и на 11,4% в ЕС.