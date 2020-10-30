Економіка ЄС показала рекордне зростання після історичного падіння

Фото: Єврокомісія (ec.europa.eu)

Економіка країн єврозони в третьому кварталі 2020 року у порівнянні з попереднім кварталом виріс на 12,7%. У всіх державах-членах Європейського союзу реальний ВВП з урахуванням сезонних коливань виріс на 12,1%.

Про це повідомляє Євростат.

За даними статистичного відомства, це був найбільш різкий ріст, з часу початку публікації даних в 1995 році. Економіка відновилася у порівнянні з другим кварталом 2020 року, коли ВВП знизився на 11,8% в зоні євро і на 11,4% в ЄС.

Найкращий квартальний ріст зафіксований у Франції - 18,2%, Іспанії - 16,7 та Італії - 16,1%. Економіки цих країн показали найбільше падіння в минулому кварталі.

Однак у порівнянні з тим же кварталом минулого року ВВП з поправкою на сезонні коливання знизився на 4,3% в зоні євро та на 3,9% в ЄС, що представляє собою часткове відновлення після -14,8% і -13,9% відповідно в попередньому кварталі.

Євростат зазначає, що попередні оцінки ВВП засновані на неповних даних, які підлягають подальшому перегляду.

Як повідомляло РБК-Україна, економіка США показала безпрецедентні темпи зростання в третьому кварталі 2020 року, оскільки уряд виділив понад 3 трлн доларів на допомогу від пандемії, що сприяло зростанню споживчих витрат. Валовий внутрішній продукт зріс на 33,1% в річному численні.

Згідно з прогнозом Єврокомісії, економіка єврозони скоротиться на 8,7% у 2020 році і виросте на 6,1% у 2021 році.