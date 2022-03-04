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ЄС призупинив прикордонне співробітництво з Росією і Білоруссю і направить ці ресурси в Україну

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П'ятниця 04 березня 2022 14:00
ЄС призупинив прикордонне співробітництво з Росією і Білоруссю і направить ці ресурси в Україну Логотип програми Interreg (Фото: bdforum.org)
Автор: Константин Широкун

Європейський Союз призупинив роботу програм прикордонного співробітництва з двома країнами. Під заборону потрапили Росія і Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії.

Відповідно до рішення Єврокомісії, Євросоюз призупинив роботу програм прикордонного співробітництва з Росією і Білоруссю. Призупинення взаємин торкнулося дев'ять програм за участю Росії та Білорусі, а також транснаціональну програму Interreg регіону Балтійського моря.

Загальне фінансування ЄС для восьми програм з Росією становило 178 мільйонів євро, а сумарне фінансування ЄС для двох програм з Білоруссю - 257 мільйонів євро.

Водночас Єврокомісія в терміновому порядку вивчає юридичні та операційні можливості для зміцнення чинних програм транскордонного співробітництва між країнами ЄС (Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина) та Україною. Мається на увазі, що розширені програми запропонують нові можливості для надання швидкої та ефективної підтримки Україні, в тому числі біженцям.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.

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