ЕС приостановил приграничное сотрудничество с Россией и Беларусью и направит эти средства Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

В соответствии с решением Еврокомиссии, Евросоюз приостановил работу программ приграничного сотрудничества с Россией и Беларусью. Приостановление взаимоотношений затронуло девять программ с участием России и Беларуси, а также транснациональную программу Interreg региона Балтийского моря.

Общее финансирование ЕС для восьми программ с Россией составляло 178 миллионов евро, а суммарное финансирование ЕС для двух программ с Беларусью – 257 миллионов евро.

В то же время Еврокомиссия в срочном порядке изучает юридические и операционные возможности для укрепления существующих программ трансграничного сотрудничества между странами ЕС (Польша, Венгрия, Румыния, Словакия) и Украиной. Подразумевается, что расширенные программы предложат новые возможности для оказания быстрой и эффективной поддержки Украине, в том числе беженцам.