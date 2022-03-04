ru ua
Пт, 04 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ЕС приостановил приграничное сотрудничество с Россией и Беларусью и направит эти средства Украине

Новина українською →
Пятница 04 марта 2022 14:00
ЕС приостановил приграничное сотрудничество с Россией и Беларусью и направит эти средства Украине Логотип программы Interreg (Фото: bdforum.org)
Автор: Константин Широкун

Европейский Союз приостановил работу программ приграничного сотрудничества с двумя странами. Под запрет попали Россия и Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

В соответствии с решением Еврокомиссии, Евросоюз приостановил работу программ приграничного сотрудничества с Россией и Беларусью. Приостановление взаимоотношений затронуло девять программ с участием России и Беларуси, а также транснациональную программу Interreg региона Балтийского моря.

Общее финансирование ЕС для восьми программ с Россией составляло 178 миллионов евро, а суммарное финансирование ЕС для двух программ с Беларусью – 257 миллионов евро.

В то же время Еврокомиссия в срочном порядке изучает юридические и операционные возможности для укрепления существующих программ трансграничного сотрудничества между странами ЕС (Польша, Венгрия, Румыния, Словакия) и Украиной. Подразумевается, что расширенные программы предложат новые возможности для оказания быстрой и эффективной поддержки Украине, в том числе беженцам.

Напомним, с начала вторжение России 24 февраля Украина перешла на военное положение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
В эти часы и дни происходит слом ситуации на войне, - Резников
В эти часы и дни происходит слом ситуации на войне, - Резников
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина