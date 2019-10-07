ЄС прийме рішення щодо угоди по Brexit до кінця тижня, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону, що Європейський союз до кінця тижня ухвалить рішення, чи буде можливою оновлена угода про вихід Великобританії з ЄС (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Французький лідер заявив, що переговори варто провести максимально швидко, щоб побачити, чи не порушить нову угоду принципи ЄС.

"Переговори в найближчі дні повинні тривати швидко з командою Мішеля Барньє, щоб оцінити наприкінці тижня, можлива угода, яка поважає принципи Європейського Союзу", - цитує Макрона французький чиновник.

У свою чергу Джонсон заявив, що ЄС не слід обманюватися, що буде затримка з Brexit після 31 жовтня. Однак, за його словами, закон вимагає, щоб він просив відкласти вихід, якщо він не буде погоджений до 19 жовтня.

На вихідних, розмовляючи з лідерами ЄС, прем'єр-міністр Великобританії сказав президенту Макрона по телефону, що він вважає, що угода може бути досягнута, але ЄС повинен відповісти на компроміси, на які йде Великобританія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Макрон закликав Джонсона оперативно вступити в переговори з головою делегації Європейського союзу.

Також РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар хоче зустрітися з Джонсоном на цьому тижні, щоб спробувати знайти рішення по Brexit.