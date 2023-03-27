В ЕС пригрозили Лукашенко последствиями, если он согласится на ядерную авантюру Путина

В Европейском Союзе ожидают реакции режима Лукашенко на инициативу России по размещению в Беларуси ядерного оружия. Если Минск подтвердит эти намерения, то это "не останется без внимания".

Об этом заявил спикер Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, передает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

"На этой стадии очень важно отбросить это объявление (Путина - ред.) и видеть, что именно скажет об этом белорусская сторона, режим Лукашенко, который, кстати, уже является соучастником этой жестокой агрессии. Это (размещение ядерного оружия в Беларуси 0 ред.) могло бы означать эскалацию, угрозу для европейской безопасности, которая не останется без ответа со стороны стран-членов", - предупредил Петер Стано.

На вопрос, какими могут быть ответные санкции Евросоюза, он сказал: "Если это случится - будут последствия".

"Если это (размещение оружия - ред.) действительно произойдет, это будет прямая угроза для европейской безопасности. Но мы пока не видели ни одного подтверждения с белорусской стороны о том, что такой шаг в повестке дня или уже происходит", - отметил Петер Стано.

Напомним, недавно глава Кремля Владимир Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси якобы по просьбе самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко.

В украинской разведке назвали заявление российского диктатора "повышением ставок" и отметили, что мир не пойдет на ядерный шантаж Кремля.

Отметим, что даже партнер России - Китай также неодобрительно относится к такой инициативе Путина, там уже выступили с критикой.

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