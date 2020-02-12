ЄС пригрозив Британії судом через транспортні збори

Європейський союз закликав Великобританію змінити транспортні мита, так як незважаючи на вихід країни з ЄС (Brexit), Лондон поки ще підкоряється законам блоку. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що дорожні збори Британії для вантажних автомобілів порушують правила Євросоюзу.

"Законодавство ЄС продовжує застосовуватися в повній мірі до Великобританії протягом перехідного періоду. Зокрема, Великобританія як і раніше підпорядковується правозастосовних механізмів ЄС, таким як порушення процедури", - йдеться в заяві Європейської комісії.

Лондону необхідно протягом двох місяців виконати директиву ЄС про стягування дорожніх зборів, в іншому випадку Єврокомісія може передати справу до Європейського суду в Люксембурзі.

Нагадаємо, в ніч з 31 січня на 1 лютого 2020 Великобританія офіційно перестала бути членом Європейського союзу. Угода була затверджена урядом країни і ратифікована Європарламентом через 3,5 роки після відповідного референдуму.

Також РБК-Україна писало, що Британія не буде дотримуватися правил Європейського Союзу щодо торговельної угоди після Brexit.