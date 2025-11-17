RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В ЕС потрясены, что Уиткофф не понимает сложности войны РФ против Украины, - Politico

Фото: спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Чиновники стран Евросоюза считают, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф не осознает всех нюансов войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп отправил своего друга Уиткоффа вести личные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и выступать его спецпосланником на Ближнем Востоке. 

Но, по данным Bloomberg, в ЕС были потрясены тем, что Уиткофф "не понимает сложности российско-украинской войны". Один из высокопоставленных европейских чиновников рассказал изданию, что у блока нет никакой уверенности в том, что Уиткофф "способен надежно и точно передавать сообщения между Москвой и Вашингтоном".

Поэтому, как уточнил чиновник, европейские лидеры так стремятся говорить напрямую с Трампом - как можно чаще и в максимально широком составе.

Слухи о Уиткоффе

Напомним, еще в апреле Reuters со ссылкой на источники писало о том, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф советовал американскому лидеру Дональду Трампу отдать под контроль России несколько украинских областей.

Уиткофф якобы утверждал, что это будет самый быстрый путь к миру.

По данным источников Reuters, такой разговор между Уиткоффом и Трампом произошел после того, как спецпредставитель встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

Также в июле Politico со ссылкой на источники писало, что Уиткофф якобы хочет, чтобы США отменили энергетические санкции против России.

При этом в августе появились слухи о том, что Уиткофф допустил грубое нарушение дипломатического протокола, придя на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным без стенографиста, из-за чего в Вашингтоне не осталось точной записи разговора. Это привело к путанице в его заявлениях о "условиях Путина" для мира в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампСтив УиткоффВойна в Украине