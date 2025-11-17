В ЕС потрясены, что Уиткофф не понимает сложности войны РФ против Украины, - Politico

Чиновники стран Евросоюза считают, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф не осознает всех нюансов войны России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп отправил своего друга Уиткоффа вести личные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и выступать его спецпосланником на Ближнем Востоке.
Но, по данным Bloomberg, в ЕС были потрясены тем, что Уиткофф "не понимает сложности российско-украинской войны". Один из высокопоставленных европейских чиновников рассказал изданию, что у блока нет никакой уверенности в том, что Уиткофф "способен надежно и точно передавать сообщения между Москвой и Вашингтоном".
Поэтому, как уточнил чиновник, европейские лидеры так стремятся говорить напрямую с Трампом - как можно чаще и в максимально широком составе.
Напомним, еще в апреле Reuters со ссылкой на источники писало о том, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф советовал американскому лидеру Дональду Трампу отдать под контроль России несколько украинских областей.
Уиткофф якобы утверждал, что это будет самый быстрый путь к миру.
По данным источников Reuters, такой разговор между Уиткоффом и Трампом произошел после того, как спецпредставитель встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.
Также в июле Politico со ссылкой на источники писало, что Уиткофф якобы хочет, чтобы США отменили энергетические санкции против России.
При этом в августе появились слухи о том, что Уиткофф допустил грубое нарушение дипломатического протокола, придя на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным без стенографиста, из-за чего в Вашингтоне не осталось точной записи разговора. Это привело к путанице в его заявлениях о "условиях Путина" для мира в Украине.