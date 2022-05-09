До 5 млрд доларів на місяць: Шмигаль пояснив, де Україна планує брати гроші

Україні для закриття дефіциту бюджету буде потрібно до 5 млрд доларів на місяць. Уряд вже визначив план дій та провів переговори з партнерами для вирішення даної проблеми.

"Безумовно, ми на травень очікуємо наступних 5 млрд доларів, яких ми потребуємо. Домовилися з МВФ - особисто с керівницею Фонду Крісталіною Георгієвою мали перемовини, - що вони беруться допомагати зібрати Україні цю різницю щомісяця", - зазначив глава уряду.

За його словами, закривати дефіцит у бюджеті України більшою мірою будуть допомагати США. Очікується, що Вашингтон щомісяця буде виділяти близько 2 млрд доларів.

"Ми також домовилися - просили Конгрес і мали перемовини з президентом США та з міністеркою фінансів США пані Джанет Єлен, - що США у цій різниці у 5 млрд будуть давати 2 млрд щомісяця. І вони проголосували, що у пакеті підтримки для України на 33 млрд понад 8 млрд доларів - це на чотири місяці. Тобто вони будуть кожного місяця робити внесок через адміністративний рахунок МВФ на суму понад 2 млрд доларів", - пояснив Шмигаль.