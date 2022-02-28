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Швейцарія скасовує нейтралітет і вводить санкції ЄС проти Росії

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Швейцарія, Понеділок 28 лютого 2022 16:30
Швейцарія скасовує нейтралітет і вводить санкції ЄС проти Росії Фото: Швейцарія вводить санкції проти Росії (admin.ch)
Автор: Наталія Юрченко

Швейцарія скасовує нейтралітет через війну в Україні. Влада країни прийняла рішення ввести санкції Європейського Союзу щодо Росії, а також закрити небо для російських літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Федеральної ради Швейцарії Андре Симонацці.

Відзначається, що в понеділок, 28 лютого, Федеральна рада Швейцарії провела екстрену нараду щодо України. В ході засідання було прийнято рішення відмовитися від нейтралітету і застосувати санкції ЄС щодо Російської Федерації.

"Військовий напад Росії на суверенну європейську країну є дуже серйозним порушенням міжнародного права. Тому Федеральна рада змінює попередню практику санкцій Швейцарії. У цих рішеннях враховувалися аспекти політики нейтралітету і миру. Швейцарія розглядатиме кожен наступний пакет санкцій з боку ЄС в індивідуальному порядку", - написав Симонацці.

Також Швейцарія закриває свій повітряний простір для всіх рейсів з Росії і будь-яких літаків з російським маркуванням

Більш того, Швейцарія доставить до Польщі близько 25 тонн гуманітарної допомоги для українських біженців.

Нагадавши, Євросоюз та інші країни вводять жорсткі санкції проти Росії. Країну відключать не тільки від SWIFT, але і заморозять активи Центрального банку.

Раніше ми детально розповідали, яку ціну платить економіка Росії за війну проти України.

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