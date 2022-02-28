Швейцарія скасовує нейтралітет і вводить санкції ЄС проти Росії

Швейцарія скасовує нейтралітет через війну в Україні. Влада країни прийняла рішення ввести санкції Європейського Союзу щодо Росії, а також закрити небо для російських літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Федеральної ради Швейцарії Андре Симонацці .

Відзначається, що в понеділок, 28 лютого, Федеральна рада Швейцарії провела екстрену нараду щодо України. В ході засідання було прийнято рішення відмовитися від нейтралітету і застосувати санкції ЄС щодо Російської Федерації.

"Військовий напад Росії на суверенну європейську країну є дуже серйозним порушенням міжнародного права. Тому Федеральна рада змінює попередню практику санкцій Швейцарії. У цих рішеннях враховувалися аспекти політики нейтралітету і миру. Швейцарія розглядатиме кожен наступний пакет санкцій з боку ЄС в індивідуальному порядку", - написав Симонацці.

Також Швейцарія закриває свій повітряний простір для всіх рейсів з Росії і будь-яких літаків з російським маркуванням

Більш того, Швейцарія доставить до Польщі близько 25 тонн гуманітарної допомоги для українських біженців.