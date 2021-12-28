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ЄС надасть Україні 5 млн євро на радіаційну безпеку

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Вівторок 28 грудня 2021 19:32
ЄС надасть Україні 5 млн євро на радіаційну безпеку Фото: (віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україна і Єврокомісія підписав угоду про співпрацю у сфері ядерної безпеки. В рамках програми ЄС надасть Україні 5 млн євро на радіаційну безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

"Віце-прем'єр Ольга Стефанишина підписала угоду про фінансування річної програми дій 2020 року Про співробітництво у сфері ядерної безпеки між Урядом України та Єврокомісією. Загальна вартість програми становить 6,5 млн. євро, з яких ЄС надасть 5 млн євро, а внесок України - 1,5 млн євро", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що кошти будуть спрямовані на розробку рекомендацій щодо можливих варіантів і технологічних рішень для майбутнього Управління пунктом поховання радіоактивних відходів "Підлісний", а також поводження з відходами, що містяться там.

При цьому Допомога ЄС сприятиме вдосконаленню системи радіаційного моніторингу водних ресурсів у зоні відчуження.

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