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ЕС предоставит Украине 5 млн евро на радиационную безопасность

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Вторник 28 декабря 2021 19:32
ЕС предоставит Украине 5 млн евро на радиационную безопасность Фото: (Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина и Еврокомиссия подписал соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности. В рамках программы ЕС предоставит Украине 5 млн евро на радиационную безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

"Вице-премьер Ольга Стефанишина подписала Соглашение о финансировании годовой программы действий 2020 года о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности между правительством Украины и Еврокомиссией. Общая стоимость программы составляет 6,5 млн. евро, из которых ЕС предоставит 5 млн евро, а взнос Украины - 1,5 млн евро", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что средства будут направлены на разработку рекомендаций по возможным вариантам и технологическим решениям для будущего управления пунктом захоронения радиоактивных отходов "Подлесный", а также обращению с содержащимися там отходами.

При этом помощь ЕС будет способствовать усовершенствованию системы радиационного мониторинга водных ресурсов в зоне отчуждения.

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