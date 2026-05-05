ЕС поставил условие Украине в обмен на кредит в 90 млрд евро
Еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис заявил, что требования по налоговой реформе и мобилизации внутренних доходов обсуждаются в рамках условий предоставления Украине макрофинансовой помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-конференцию Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС.
Условия макрофинансовой программы ЕС
В Европейском союзе рассматривают возможность включения налоговой реформы в перечень требований для получения Украиной следующих траншей в рамках кредитной программы объемом 90 млрд евро.
Речь идет о части макрофинансовой поддержки, которая привязана к выполнению определенных экономических условий.
Налоговая реформа и доходы бюджета
По словам представителей ЕС, одним из ключевых элементов обсуждения остается усиление внутренней бюджетной устойчивости Украины.
В частности, акцент делается на реформировании налоговой системы и повышении эффективности мобилизации внутренних доходов государства.
Переговоры продолжаются
В то же время в Брюсселе отмечают, что консультации с украинской стороной продолжаются на продвинутой стадии.
Конкретные параметры и механизмы будущих изменений пока не согласованы и остаются предметом обсуждения между сторонами.
Позиция Европейской комиссии
Еврокомиссар Валдис Домбровскис подчеркнул, что не может раскрывать детали переговорного процесса, однако подтвердил, что налоговая реформа и вопросы внутренних доходов являются частью общего пакета требований.
Цитата Валдиса Домбровскиса
"Да, по первому вопросу: сейчас мы все еще находимся на продвинутой стадии переговоров с украинскими властями относительно условий, лежащих в основе нашей программы макрофинансовой помощи. Я не могу сейчас вдаваться в детали этих переговоров, но мобилизация внутренних доходов является важной частью обсуждений, как и налоговая реформа. Однако конкретные механизмы и элементы все еще находятся в стадии обсуждения".
