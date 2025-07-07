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ЕС спешит заключить торговую сделку с США: фон дер Ляйен поговорила с Трампом

Фото: Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсуждали торговые вопросы.

Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Стефан Де Керсмакер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Я также могу подтвердить разговор между президентом фон дер Ляйен и президентом Трампом и подтвердить, что они провели хороший обмен мнениями", - рассказал он. 

При этом пресс-секретарь Еврокомиссии отказался раскрывать более подробные детали разговора. 

Также Европейская комиссия подтвердила, что работает над достижением торговой сделки с США. 

"Мы нацелены на 9 июля как на дату, к которой хотим достичь хотя бы принципиального соглашения с США", - отметил представитель Еврокомиссии по торговле Олоф Гилл. 

Гилл добавил, что переговоры находятся "в начале завершающего этапа", по крайней мере в части принципиального соглашения. 

"Мы полностью сосредоточены на том, чтобы достичь принципиального соглашения к среде. Работаем на полную мощность ради этой цели", - добавил он.

Дедлайн Трампа

Напомним, 4 июля президент США Дональд Трамп заявил, что его страна может с 10 июля ввести односторонние тарифы против тех стран, которые так и не заключили торговую сделку.

В частности, речь и о Евросоюзе, которому так и не удалось договориться с Вашингтоном.

Стоит заметить, что Трамп уже вводил односторонние тарифы против большого количества стран. Но позже американский лидер их приостановил на 90 дней, чтобы вести переговоры.

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ЕврокомиссияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампУрсула фон дер Ляйен