ЕС спешит заключить торговую сделку с США: фон дер Ляйен поговорила с Трампом

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсуждали торговые вопросы.
Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Стефан Де Керсмакер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"Я также могу подтвердить разговор между президентом фон дер Ляйен и президентом Трампом и подтвердить, что они провели хороший обмен мнениями", - рассказал он.
При этом пресс-секретарь Еврокомиссии отказался раскрывать более подробные детали разговора.
Также Европейская комиссия подтвердила, что работает над достижением торговой сделки с США.
"Мы нацелены на 9 июля как на дату, к которой хотим достичь хотя бы принципиального соглашения с США", - отметил представитель Еврокомиссии по торговле Олоф Гилл.
Гилл добавил, что переговоры находятся "в начале завершающего этапа", по крайней мере в части принципиального соглашения.
"Мы полностью сосредоточены на том, чтобы достичь принципиального соглашения к среде. Работаем на полную мощность ради этой цели", - добавил он.
Напомним, 4 июля президент США Дональд Трамп заявил, что его страна может с 10 июля ввести односторонние тарифы против тех стран, которые так и не заключили торговую сделку.
В частности, речь и о Евросоюзе, которому так и не удалось договориться с Вашингтоном.
Стоит заметить, что Трамп уже вводил односторонние тарифы против большого количества стран. Но позже американский лидер их приостановил на 90 дней, чтобы вести переговоры.
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