ЄС поспішає укласти торговельну угоду зі США: фон дер Ляєн поговорила з Трампом

"Я також можу підтвердити розмову між президенткою фон дер Ляєн і президентом Трампом і підтвердити, що вони провели хороший обмін думками", - розповів він.

Водночас прессекретар Єврокомісії відмовився розкривати більш докладні деталі розмови.

Також Європейська комісія підтвердила, що працює над досягненням торговельної угоди зі США.

"Ми націлені на 9 липня як на дату, до якої хочемо досягти хоча б принципової угоди зі США", - зазначив представник Єврокомісії з торгівлі Олоф Гілл.

Гілл додав, що переговори перебувають "на початку завершального етапу", принаймні в частині принципової угоди.

"Ми повністю зосереджені на тому, щоб досягти принципової угоди до середи. Працюємо на повну потужність заради цієї мети", - додав він.