В ЕС попросят Зеленского смягчить критику Трампа, - FT

Саммит лидеров Евросоюза должен пройти в Брюсселе в пятницу, 16 октября.

Как отметило издание, по словам чиновников, ознакомленных с планами встречи, европейские политики намерены обсудить ситуацию с Зеленским в ходе закрытых переговоров.

Один из собеседников издания охарактеризовал будущее послание к украинскому президенту как "сочувственное, но в то же время жесткое".

"Возможно, это и правда, но не обязательно каждый раз говорить об этом вслух", - отметил чиновник, комментируя публичную риторику Киева.

Европейские лидеры вынуждены занять такой подход из-за нестабильности трансатлантических отношений и продолжающихся российских атак на фоне недавнего обострения между США и Украиной.