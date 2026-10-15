В ЕС попросят Зеленского смягчить критику Трампа, - FT

Европейские лидеры намерены призвать президента Украины Владимира Зеленского смягчить публичную критику в адрес американского лидера Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Financial Times.
Саммит лидеров Евросоюза должен пройти в Брюсселе в пятницу, 16 октября.
Как отметило издание, по словам чиновников, ознакомленных с планами встречи, европейские политики намерены обсудить ситуацию с Зеленским в ходе закрытых переговоров.
Один из собеседников издания охарактеризовал будущее послание к украинскому президенту как "сочувственное, но в то же время жесткое".
"Возможно, это и правда, но не обязательно каждый раз говорить об этом вслух", - отметил чиновник, комментируя публичную риторику Киева.
Европейские лидеры вынуждены занять такой подход из-за нестабильности трансатлантических отношений и продолжающихся российских атак на фоне недавнего обострения между США и Украиной.
Напомним, в последнее время в отношениях между Киевом и Вашингтоном возникло множество неожиданностей.
Ситуация обострилась после серии решений и публичных заявлений руководства США, из-за которых Украина ощущает потерю важного партнера и расценивает некоторые действия как предательство.
В частности, Соединенные Штаты пошли на прямые договоренности с Кремлем по поставкам российского горючего.
Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что Дональд Трамп готовит новое выгодное предложение для российского диктатора Владимира Путина в обмен на соблюдение энергетического перемирия.
На фоне этих событий американская сторона прибегла к давлению, угрожая ограничить сотрудничество с Украиной.
На фоне недоразумений президент Владимир Зеленский подчеркнул, что хочет обсудить с американскими партнерами ключевые проблемы в отношениях, а также подчеркнул, что Украина не собирается уступать своими интересами.