ЕС согласует репарационный кредит для Украины: Лагард видит положительное решение
Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что лидеры ЕС найдут способ предоставления репарационного кредита для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Важность этого вопроса настолько велика, что я полностью уверена - лидеры ЕС найдут решение", - отметила Лагард во время пресс-конференции во Франкфурте.
Согласно проекту документа, ЕС намерен обратиться к институтам блока для создания репарационного кредита, обеспеченного остатками наличности из замороженных активов России.
Лагард подчеркнула, что план не должен нарушать международные правовые нормы, защищающие суверенные активы, и выразила уверенность в возможности найти сбалансированное решение.
"Это может происходить в привычном европейском стиле, со многими обсуждениями и спекуляциями, но результат будет найден, потому что это слишком важно", - отметила она.
Президент ЕЦБ отметила, что в течение последних 18 месяцев ЕЦБ выражал позицию по этому вопросу, но окончательное решение будет политическим и будет зависеть от лидеров ЕС.
Роль центрального банка заключается в проверке того, соответствует ли выбранное решение "Договору ЕС", международному праву и не вредит финансовой стабильности.
Вопрос репарационного кредита для Украины обсуждается ЕС уже более полутора лет, учитывая необходимость поддержки экономики страны после войны с Россией.
Использование замороженных активов РФ для восстановления Украины может стать важным финансовым и политическим сигналом для всего мира.
Репарационный кредит
Напомним, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что во время саммита в Брюсселе 18 декабря ЕС достиг "прорыва". Стороны согласились на необходимость справедливого использования замороженных активов России.
Также Евросоюз рассматривает возможность предоставить Украине кредит на 90 млрд евро из российских активов, несмотря на возражения Бельгии.
Мы писали, что Европейский парламент готов применить срочную процедуру, чтобы ускорить принятие решения по репарационному кредиту для Украины.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас оценивает шансы согласования плана на саммите как 50 на 50, В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала не покидать встречу лидеров в Брюсселе, пока не будет найдено решение о дальнейшем финансировании Украины.