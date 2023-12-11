В ЕС не согласовали в 12-м пакете санкций против РФ запрет на продажу танкеров, - Reuters

12-й пакет санкций Евросоюза сосредоточен на запрете на алмазы российского происхождения и новых мерах по ограничению потоков нефти из РФ, рассказали агентству четыре источника, знакомые с обсуждениями.

Кроме того, страны ЕС также стремятся усложнить обход существующих санкций, включая ограничение цен на нефть стран "Большой семерки". В тексте предусмотрены более жесткие меры, позволяющие доказать, что российская нефть на самом деле торгуется ниже потолка.

Однако один элемент, призванный помешать России наращивать свой "теневой слот" был смягчен.

Первоначально Европейская Комиссия рассматривала запрет на продажу танкеров. Однако в ходе обсуждения новых ограничительных мер против России за широкомасштабную военную агрессию против Украины данный пункт был исключен.

Один из источников Reuters рассказал, что средиземноморские страны с сильными судоходными компаниями выразили обеспокоенность тем, что эти меры могут поставить их в невыгодное конкурентное положение.

Отмечается, что в последнем санкционном проекте идет речь о том, что судоходным компаниям теперь нужно лишь "отчитываться" о таких продажах.

ЕС близок к договоренностям по 12-му пакету санкций

Чиновники из стран-членов ЕС встречаются в понедельник вечером и, как ожидается, внесут дальнейшие изменения в текст.

После этого документ может быть принят блоком позже в понедельник.

Новый пакет санкций Евросоюза против РФ

Напомним, 15 ноября Еврокомиссия подала Совету ЕС предложения по 12-му пакету санкций против России. Предлагается ввести ограничительные меры относительно более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также ЕС предлагает вести новые запреты на импорт и экспорт, в том числе на российские алмазы, а также действия по усилению цен на нефть и противодействию обходу санкций ЕС.

По данным Reuters, США, ЕС и Великобритания давят на ряд стран из-за нефтяных санкций против России. Добавим, что ранее СМИ сообщали о желании ряда стран Евросоюза смягчить запрет на реэкспорт в РФ в новом пакете санкций.