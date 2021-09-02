ЄС підтвердив розробку п'ятого пакету санкцій проти Білорусі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Представник Європейської служби із зовнішніх зв'язків підтвердив у Європарламенті, що почалася спільна робота з країнами-членами ЄС над п'ятим пакетом санкцій щодо Білорусі", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЄС може призупинити дію дипломатичних віз білоруських чиновників через те, що офіційний Мінськ причетний до напливу нелегальних мігрантів до Литви та Польщі.

Крім того, в серпні США ввели нові санкції проти Білорусі через шкідливу діяльність правлячого режиму і давні зловживання, спрямовані на придушення демократії.