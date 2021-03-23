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ЄС підтримав проект введення зеленого сертифіката вакцинації

Автор: РБК-Україна

Країни Європейського союзу підтримали проект введення в ЄС цифрового зеленого сертифіката вакцинації. Раніше даний проект запропонувала Єврокомісія.

Про це заявив заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович на брифінгу за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів у європейських справах.

Він зазначив, що для створення сертифіката вакцинації до червня країнам ЄС належить провести колосальну роботу.

"Країни ЄС підтримали проект Єврокомісії щодо запровадження зеленого цифрового сертифіката в ЄС. Однак, щоб забезпечити його створення до червня, нам фактично потрібно оцифрувати вакцинацію, нашим технікам і юристам потрібно проробити колосальну роботу", - заявив він.

Зазначимо, що цифровий зелений сертифікат видаватимуть тим, хто вакцинувався, а також отримав негативний тест або одужав від коронавірусу. Його видаватимуть безкоштовно в цифровому або друкованому варіантах.

Нагадаємо, раніше головний санлікар України Віктор Ляшко заявляв, що Україна планує видавати міжнародні сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.

Крім того, Румунія і Греція планують домовитися про подорожі з використанням власних сертифікатів вакцинації від коронавірусу. Це дозволить відкрити туризм між двома країнами.

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Новини України ЕвросоюзпаспортвакцинаціяКоронавірус
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