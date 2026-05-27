В ЕС опасаются, что Россия может напасть на Европу в ближайшие 12 месяцев, - WSJ

Несколько европейских чиновников, ответственных за национальную безопасность, предупредили, что Россия может попытаться проверить сплоченность НАТО, нанеся удар по одной из балтийских стран, шведским или датским островам в Балтийском море или территории альянса в Арктике.

Кроме того, недавние угрозы президента США Дональда Трампа выйти из НАТО и его шаги по сокращению американских войск, дислоцированных в Европе, усиливают угрозу.

Высокопоставленные европейские чиновники опасаются, что Россия может увидеть возможность для усиления своих позиций в ближайшие 12 месяцев, поскольку нефтяной кризис, вызванный войной с Ираном, создаст дополнительные политические потрясения в Европе, поддерживая ультраправые партии, которые стремятся к возобновлению закупок российской нефти и газа и прекращению помощи Украине.

По словам представителей европейских разведывательных и военных ведомств, нет никаких признаков того, что Россия действительно перебрасывает войска или технику для организации нападений на страны Балтии или другие территории за пределами Украины.

Однако Путину в ближайшие месяцы придется столкнуться с непростым выбором. По оценкам западных разведывательных служб, российские войска теряют почти 35 000 солдат в месяц, что превышает возможности Кремля по набору личного состава.

Отмечается, что продолжение войны в Украине в нынешних темпах вскоре станет невозможным без применения принудительной мобилизации, и Путину необходимо как-то оправдать этот шаг.

"Если вы просто мобилизуетесь для этой войны, то вы дадите сигнал, что на самом деле не выиграете эту войну. Поэтому наступает момент, когда им необходимо эскалировать ситуацию, чтобы оправдать мобилизацию. И это очень опасный момент. Конечно, никто не видит, что творится в голове Путина, но это может быть расчетом для продвижения вперед и изменения линейности этой войны", - заявила высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас.

При этом, как отмечает WSJ, Путин продолжает заявлять, что победа близка, и нет никаких признаков того, что его стратегическая цель - господство над всей Украиной и перераспределение баланса сил в Европе - как-то изменилась, несмотря на проблемы, с которыми сталкивается Москва на поле боя.

Сейчас ЕС для России - это непримиримый враг, которого необходимо наказать или уничтожить.

Издание отмечает, что российские войска, вероятно, показали бы гораздо лучшие результаты против европейских армий, чем против Украины, особенно если США не поспешат на помощь. Хотя для начала такой эскалации России сначала пришлось бы пополнить ряды своей армии.

"Мобилизация, технически, вполне осуществима; их система мобилизации отлажена. Но это также создало бы серьезные внутренние проблемы и давление, которые затем могли бы привести к различным интересным последствиям. Это было бы рискованным решением для Путина", - сказал директор Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин.

В то же время высокопоставленный немецкий парламентарий Норберт Реттген считает, что идея выхода из тупика в Украине путем расширения войны на страны НАТО в Прибалтике может быть соблазнительной, но опасной для Путина.

"Это был бы огромный и дополнительный риск для Путина - после того, как он не добился достаточных успехов против Украины, просто добавить еще одного очень сильного противника к военному конфликту", - отметил он.

При этом Реттген признал, что Путин известен своей склонностью к рискованным действиям и способен на эскалацию конфликта.