ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против РФ к годовщине ее вторжения в Украину, - Welt

По информации издания, санкции имеют целью дальнейшее наказание Москвы за ее агрессивную войну против Украины и дополнительное ослабление российской экономики.

Планируются ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС других лиц и организаций, причем особое внимание будет уделяться лицам, ответственным за вывоз и идеологическое перевоспитание детей.

По информации европейских дипломатов, также предусматриваются дополнительные санкции в энергетической и банковской сферах. Кроме того, планируется устранить лазейки для обхода существующих санкций.

В Брюсселе рассматривается возможность запрета импорта российского урана и, таким образом, введения санкций против Федерального агентства по атомной энергии России (Росатом).

Как отмечает издание, такие ограничения уже давно требуют многочисленные государства ЕС. Однако до сих пор существует сопротивление со стороны таких стран, как Франция и Бельгия.

По данным дипломатических кругов, эти государства могли бы покупать уран, необходимый для работы их атомных электростанций, также в Южной Африке, Австралии или Канаде, но по более высоким ценам.