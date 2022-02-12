ЄС не планує закривати представництва в Україні

Дипломатичні представництва країн Євросоюзу в Україні продовжать роботу. Присутність в них персоналу і рекомендації по поїздках для громадян ЄС коригуються в залежності від ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Євроради.
"Наші дипломатичні представництва не закриваються. Вони залишаються в Києві і продовжують працювати на підтримку громадян ЄС і у співпраці з українською владою", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що присутність персоналу в дипмісіях і рекомендації громадянам ЄС щодо поїздок в Україну коригуються в міру потреби з урахуванням ситуації з безпекою.
У повідомленні підкреслена позиція ЄС про незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також дипломатичних зусиль, спрямованих на деескалацію ситуації.
"Будь-яка подальша військова агресія проти України матиме серйозні наслідки і великі витрати", - нагадали в Єврораді.
Напередодні президент США Джо Байден подзвонив своєму російському колезі Володимиру Путіну. Лідери двох країн обговорили загрозу нового російського вторгнення в Україну.
Нагадаємо, Держдеп США оголосив про переведення частини співробітників посольства Києва до Львова. Крім того, було прийнято рішення скоротити персонал Київської дипмісії.