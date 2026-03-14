ЕС на полгода продлил санкции против РФ за войну в Украине

В заявлении сказано, что в санкционный пакет по-прежнему будут включены около 2600 физических и юридических лиц, которые попали под ограничения в связи неоправданной и неспровоцированной агрессией России против Украины.

Принятые санкции включают ограничения на поездки физлиц, заморозку активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов указанным в списке лицам и организациям.

"В рамках пересмотра санкций Совет также принял решение не продлевать включение в список двух лиц и исключить из списка пять умерших", - сказано в публикации.

Также там добавили, что ЕС по-прежнему полон решимости поддерживать и усиливать давление на Россию "с целью прекращения ее жестокой агрессивной войны и начала конструктивных переговоров по установлению мира".