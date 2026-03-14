Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

ЕС на полгода продлил санкции против РФ за войну в Украине

19:37 14.03.2026 Сб
2 мин
Санкции продлили, но не для всех
aimg Эдуард Ткач
Фото: из санкционного пакета исключили несколько лиц (Getty Images)

Совет ЕС в субботу, 14 марта, продлил санкции против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Ограничения продлены на полгода, до 15 сентября.

В заявлении сказано, что в санкционный пакет по-прежнему будут включены около 2600 физических и юридических лиц, которые попали под ограничения в связи неоправданной и неспровоцированной агрессией России против Украины.

Принятые санкции включают ограничения на поездки физлиц, заморозку активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов указанным в списке лицам и организациям.

"В рамках пересмотра санкций Совет также принял решение не продлевать включение в список двух лиц и исключить из списка пять умерших", - сказано в публикации.

Также там добавили, что ЕС по-прежнему полон решимости поддерживать и усиливать давление на Россию "с целью прекращения ее жестокой агрессивной войны и начала конструктивных переговоров по установлению мира".

Снятие санкций с РФ

Напомним, на днях глава МИД Словакии Юрай Бланар публично заявил, что его страна участвует в дискуссии в ЕС по поводу возможного исключения из санкционного списка двух российских олигархов - Михаила Фридмана и Алишера Усманова.

Стоит также отметить, что в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, США разрешили временно покупать российскую нефть. Однако президент Евросовета Антониу Кошта заявил, что международное сообщество не должно снижать давление на РФ и продолжать контроль за соблюдением ограничений на цену российской нефти.

