ЕС после вступления Украины планирует ограничения для ее аграрной продукции, - еврокомиссар

В ЕС рассматривают предложение об ограничении поддержки части аграрных продуктов Украины после ее вступления. Беспокойство по поводу украинских сельскохозяйственных товаров выражают несколько стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление комиссара ЕС по вопросам расширения Марты Кос, передает Bloomberg.
ЕС хочет ограничить доступ к деньгам и рынку огромного сельскохозяйственного сектора Украины. Это произойдет, если страна подключится к блоку.
"Структура и размер сельского хозяйства в Украине действительно уникальны, поэтому мы предлагаем ввести специальные договоренности, которые ограничат финансовую поддержку и доступ к рынку для некоторых украинских сельскохозяйственных продуктов, а не всех", - сказала Кос.
Именно сегодня, 6 октября, комиссары Евросоюза обсуждали эту идею.
ЕС сделал членство Украины приоритетом с начала полномасштабной войны РФ против Украины в 2022 году.
Тем не менее, многие страны опасаются, что расширенный сельскохозяйственный сектор Украины и относительно низкие доходы сделают ее огромным бенефициаром бюджета ЕС. Это приведет к тому, что фермеры Польши и Франции будут вынуждены конкурировать с Украиной.
Вся сельскохозяйственная отрасль Украины обеспечивает около 20% валового внутреннего продукта страны и еще большую долю ее экспортных доходов. Украина владеет примерно 41 миллионом гектаров сельскохозяйственных угодий. Это больше, чем у любой другой страны Европы.
Процесс членства Украины в ЕС ускорился в текущем году. Ожидается, что страны-члены одобрят новые темы переговоров на следующей неделе.
Любое предложение по ограничению льгот для сельскохозяйственного сектора Украины также будет предметом переговоров.
Ранее РБК-Украина писало, что Украина не получит никаких льготных условий или привилегий при вступлении в Европейский Союз, говорит Кос.
Кроме того, стало известно, что Украина может получить четкий план вступления в ЕС в форме специальных дорожных карт.