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В Гааге открывают центр по расследованию вторжения России в Украину

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Гаага, Понедельник 03 июля 2023 09:49
В Гааге открывают центр по расследованию вторжения России в Украину Фото: прокурор МУС Карим Хан, выдавший ордер на арест Путина (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Международный офис по расследованию вторжения России в Украину откроется в понедельник, 3 июня, в Гааге. Это станет первым шагом к трибуналу над московским режимом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В Международный центр судебного преследования за преступление агрессии (ICPA) входят прокуроры из Киева, ЕС, США и Международного уголовного суда (МУС).

Центр проведет расследование и соберет доказательства в качестве промежуточного шага перед созданием специального трибунала, который привлечет к ответственности кремлевских чиновников за развязывание войны против Украины.

Высокопоставленные официальные лица проведут пресс-конференцию в ICPA в штаб-квартире судебного агентства ЕС Евроюст. Среди них генеральный прокурор Украины Андрей Костин, прокурор МУС Карим Хан, помощник генерального прокурора США Кеннет Полите и комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Трибунал для кремлевского режима

Призывы к созданию специального трибунала для России усилились, потому что Международный уголовный суд (МУС), суд по военным преступлениям, также базирующийся в Гааге, не имеет мандата на расследование более широкого преступления агрессии. МУС расследует более конкретные военные преступления и преступления против человечности в Украине и в марте выдал ордер на арест президента России Владимира Путина за похищение украинских детей.

В группу, работающую над созданием специального трибунала для привлечения РФ за совершенные преступления в Украине, входят 36 стран.

По словам заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы, Украина рассчитывает на единство всех членов группы по формату работы такого трибунала.

В то же время, дискуссии продолжаются. Кроме того, ожидается рассмотрение соответствующей резолюции в Генассамблее ООН.

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