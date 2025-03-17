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ЕС подтвердил выход США из группы по расследованию военных преступлений России в Украине, - Sky News

Понедельник 17 марта 2025 17:56
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ЕС подтвердил выход США из группы по расследованию военных преступлений России в Украине, - Sky News Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Европейский Союз подтвердил выход Соединенных Штатов Америки из группы по расследованию военных преступлений России в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как пишет издание, было получено заявление от Международного центра по расследованию преступлений агрессии России против Украины, которые подтверждает решение Соединенных Штатов.

"Власти США проинформировали Евроюст о том, что они больше не будут продолжать свое участие в работе Международного центра по преследованию преступлений агрессии против Украины. ICPA, размещенный в Евроюсте, продолжает свою работу в поддержку национальных расследований преступления агрессии, связанного с войной в Украине. Агентство Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия", - говорится в заявлении

Что предшествовало

Сегодня стало известно, что Министерство юстиции США проинформировало европейских чиновников о том, что Штаты выходят из многонациональной группы, которая была создана для расследования действий людей, ответственных за вторжение в Украину, включая российского диктатора Владимира Путина.

Напомним, Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA) начал свою работу 3 июля 2023 года в Гааге. Этот уникальный судебный центр, интегрированный в Евроюст, способствует национальным расследованиям преступления агрессии, связанного с войной в Украине.

ICPA объединяет независимых прокуроров из разных стран, которые ежедневно работают вместе, обмениваются доказательствами и согласовывают общую стратегию расследования и преследования. Это обеспечивает эффективную подготовку к будущим судебным процессам по преступлению агрессии, независимо от юрисдикции, в которой они будут проводиться.

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