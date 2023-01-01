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ЕС будет поддерживать Украину, пока она не выйдет из разрушений войны, - Боррель

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Киев, Воскресенье 01 января 2023 11:51
ЕС будет поддерживать Украину, пока она не выйдет из разрушений войны, - Боррель Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Украинцы будут получать от Европейского Союза поддержку на всех фронтах. Она продлится до тех пор, пока Украина не выйдет из разрушений войны.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Украина и дальше будет получать полную солидарность от Европейского Союза. ЕС будет оставаться решительным в своей поддержке украинского народа на всех фронтах: гуманитарном, экономическом, политическом, дипломатическом и военном. Украина должна победить", - заявил Боррель.

Он обратил внимание, что в 2023 году ЕС ужесточит беспрецедентную военную поддержку и подготовку украинских Вооруженных сил, а также предоставит дополнительные 18 млрд евро поддержки Украине на 2023 год.

"Мы полностью поддерживаем Украину в ее законных усилиях освободить свои территории и восстановить ее территориальную целостность. В этом отношении ЕС будет поддерживать Украину, пока она не выйдет из разрушений войны как современная, суверенная и уважаемая европейская страна", - подчеркнул Боррель.

Напомним, ранее мы писали, что ЕС может увеличить финансирование Европейского фонда мира, посредством которого осуществляется поставка оружия Украине, на 3,5 млрд евро.

Также сообщалось, что страны Европейского союза согласовали предоставление Украине дополнительных 5 млрд евро макрофинансовой помощи.

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