Чего ждать в 2023 году, и что будет победой Украины. Ответ дипломатов США, Евросоюза и Украины

США и Европейский союз в 2023 году будут и дальше поддерживать Украину, пока она не одержит победу в войне с российскими агрессорами. А победой станет изгнание россиян со всей территории Украины.

Об этом в комментариях РБК-Украина рассказали посол США в Украине Бриджет Бринк, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

После 24 февраля термин "страны-союзники" перестал быть штампом официальной риторики и приобрел вполне конкретное, практическое содержание. Без помощи Запада Украина не устояла бы перед натиском российских орд.

На рубеже 2022/23 годов вопрос об избежании военного поражения уже давно не актуален. На повестке дня стоит вопрос об очертаниях будущей украинской победы – которая, по словам представителей власти, должна произойти уже в следующем году. Тому, какой может быть победа Украины – и, соответственно, поражение России – посвящены сотни, если не тысячи статей в мировых медиа. Украинские чиновники имеют категоричную позицию, подкрепленную реальными успехами на полях боевых действий: речь не может идти ни о каких других вариантах, кроме как о восстановлении территориальной целостности Украины в международно признанных границах 1991 года.

Позиция западных союзников иногда может давать простор для спекуляций. Однако, как заверили РБК-Украина посол США в Украине Бриджет Бринк и главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель, Запад будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. До победы.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель:

Чего ждать Украине в 2023 году?

Ответ прост: Украина и дальше будет получать полную солидарность от Европейского Союза. ЕС будет решительным в своей поддержке украинского народа на всех фронтах: гуманитарном, экономическом, политическом, дипломатическом и военном. Украина должна победить.

В 2023 году мы усилим нашу уже беспрецедентную военную поддержку и подготовку украинских вооруженных сил, а также предоставим дополнительные 18 млрд евро поддержки Украине на 2023 год (1,5 млрд евро в месяц). Благодаря этой поддержке, Украина получит предсказуемое, непрерывное, упорядоченное и своевременное финансирование для покрытия своих немедленных потребностей, восстановления критической инфраструктуры и начала ее послевоенной реконструкции. Мы также будем продолжать наши неустанные международные усилия, чтобы заставить Россию заплатить за свои ужасные военные преступления, поддерживая работу Международного уголовного суда и обеспечивая привлечение к ответственности всех причастных к этой войне.

Что значит победа Украины в войне?

Это означает победу духа свободы и независимости. Это означает победу человечества, уважение суверенных решений государств и победу принципов и международных правил. Но победа Украины в первую и главную очередь должна определяться Украиной и ее народом.

Это украинцы – те, кто платит ужасную цену за путинскую агрессию. Это украинцы гибнут и стекают кровью за свою решимость не быть покоренными большим, безжалостным соседом. Украина законно дает отпор, чтобы восстановить полный контроль над своей территорией. Мы полностью поддерживаем Украину в ее законных усилиях освободить свои территории и восстановить ее территориальную целостность. В этом отношении ЕС будет поддерживать Украину, пока она не выйдет из разрушений войны как современная, суверенная и уважаемая европейская страна.

Посол США в Украине Бриджет Бринк:

Чего ждать Украине в 2023 году?

Украина может рассчитывать на продолжение поддержки Соединенных Штатов. В новом году, как и в 2022 году, Соединенные Штаты будут продолжать тесно сотрудничать с более чем 40 союзниками и партнерами в поддержке народа Украины, защищающего свою свободу и независимость с чрезвычайным мужеством и неустанной решимостью. Наша коллективная решимость поддерживать Украину есть и будет оставаться непоколебимой сейчас, на протяжении всей зимы, и, как неоднократно заявлял президент Байден, до тех пор, пока Украина не добьется победы.

Что значит победа Украины в войне?

Для всех нас важно, чтобы Украина победила российские захватнические силы. Война России против Украины должна закончиться стратегическим поражением России, не в последнюю очередь потому, что победа Украины - это победа ценностей демократии, суверенитета и свободы, которые мы разделяем. Иначе мир был бы более опасен и уязвим к агрессии со стороны России и других. Принятие наглых попыток России изменить границы силой бросает вызов безопасности всех стран и основам Устава ООН.

Зверства России, нападения на мирных жителей и нападения на гражданскую инфраструктуру не могут быть приемлемой частью войны, и Соединенные Штаты обязуются привлечь виновных к ответственности вне зависимости от того, сколько времени это займет. Я знаю, что Украина победит, и мы будем поддерживать Украину, когда она борется за свою свободу и само свое существование, а также во время ее восстановления и реконструкции. Это также отвечает нашим жизненно важным национальным интересам. Мы будем продолжать поддерживать Украину и ее народ в развитии суверенного, демократического и процветающего будущего, за которое сейчас борется украинский народ, обеспечивая безопасность своих международно признанных границ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба:

Чего ждать Украине в 2023 году?

Трудной работы на победу. Мы мечтаем о победе и будем очень много работать на нее.

Что значит победа Украины в войне?

Для меня главное – это изгнание врага с территории Украины. Это для меня момент победы. После этого будет еще много всего: будет компенсация ущерба, будет трибунал за агрессию, будет изгнание России из Совбеза ООН, восстановление Украины, нейтрализация российской угрозы как таковой – и это будут составляющие нашей победы. Но моментом, когда я подниму бокал за победу, будет момент возвращения в состав Украины последнего квадратного сантиметра оккупированной земли.