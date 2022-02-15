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Україна запросила допомогу НАТО на випадок масштабних надзвичайних ситуацій

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Брюссель, Вівторок 15 лютого 2022 21:28
Україна запросила допомогу НАТО на випадок масштабних надзвичайних ситуацій Фото: НАТО отримало запит від України на допомогу (Thierry Monasse/Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Україна запросила міжнародну допомогу у НАТО на випадок масштабних надзвичайних ситуацій, які можуть загрожувати мирному населенню. Зокрема, Київ просить надати автокрани, бульдозери, спецмашини радіаційної та хімічної розвідки та іншу техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАТО.

"Державна служба України з надзвичайних ситуацій готується до масштабних надзвичайних ситуацій різного характеру, які можуть торкнутися мирного населення. Відповідно до зазначених процедур 15 лютого 2022 року EADRCC (Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха, - ред.) отримав запит про міжнародну допомогу від України", - йдеться в повідомленні.

Фото: запит України

Що саме просить Україна

У запиті українська сторона зазначила, що розраховує на постачання 10 автокранів вантажопідйомністю не менше ніж 35 тонн, 10 гусеничних бульдозерів, 10 екскаваторів, 10 тягачів, 10 повнопривідних вантажівок.

Також у документі Україна просить надати 70 пікапів, 30 позашляховиків, 6 машин розмінування з дистанційним керуванням, 31 спецмашину радіаційної та хімічної розвідки, спеціальні аварійно-рятувальні водолазні станції та інше.

Нагадаємо, сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що сумнівається у розширенні НАТО на схід у найближчому майбутньому. Принаймні, поки він обіймає посаду німецького канцлера.

А президент Росії Володимир Путін заявив, що має намір домогтися гарантій безпеки від Заходу, незважаючи на те, що питання вступу України в НАТО не стоїть на порядку денному.

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