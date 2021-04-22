США про відведення російських військ від кордонів України: спостерігаємо за ситуацією
США знають про заяву Росії відвести війська від кордонів України і стежать за ситуацією. Від російської влади чекають конкретних дій в цьому питанні.
Про це повідомив прес-секретар Нед Прайс Держдепартаменту США в ході чергового брифінгу.
"Ми чули оголошення Росії, що вона почне відведення військ від кордонів України. Ми чули слова, будемо чекати справ. Ми будемо уважно спостерігати за ситуацією", - сказав Прайс.
Представник Держдепартаменту наголосив, що російській владі дали зрозуміти, що вони повинні утриматися від ескалаціонних дій на кордоні з Україною, зупинити посилення військової присутності в окупованому Криму і перестати блокувати судноплавство в частині Чорного моря.
Прайс додав, що США продовжать надавати допомогу Україні для захисту від російської агресії, в тому числі шляхом поставок "оборонних літальних озброєнь". При цьому він не став розкривати конкретних деталей можливих майбутніх поставок.
Нагадаємо, вдень 22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що прийняв рішення завершити перевірочні заходи в Південному та Західному військових округах. За його словами, "всі поставлені цілі досягнуті". Відведення російських військ почнеться завтра, 23 квітня. У МЗС України заявили, що моніторять цю ситуацію.
Раніше Шойгу пояснив посилення військ на півдні країни спробою Північноатлантичного альянсу "протидіяти нормалізації обставини в ряді країн Закавказзя".
Також Шойгу заявляв, що в Росії почалася контрольна перевірка боєготовності армії. Навчання проводяться на території всіх військових округів.
Відзначимо, останнім часом спостерігається стягування російської армії до українських кордонів. Повідомлялося, що Росія стягнула до українських кордонів близько 150 тисяч військових. Це є найбільшим угрупованням, яку коли-небудь розгортала РФ біля українського кордону.