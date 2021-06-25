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У ЄС відкинули заклик Меркель до переговорів з Путіним

Автор: Артур Родивилов

Лідери Євросоюзу відхилили заклик Німеччини і Франції провести офіційні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Ангела Меркель зазнала рідкісної публічної поразки на її останньому саміті ЄС.

Про про це повідомляє Bloomberg.

Пропозиція була виключена з остаточного комюніке після переговорів, заявила Меркель, залишаючи місце проведення саміту в Брюсселі. Дипломати ЄС раніше заявляли, що деякі країни Східної Європи готові накласти вето на цей план.

"Я б хотіла більш сміливого кроку. Будуть розроблені формати і умови переговорів з Росією. Але не на рівні лідерів", - заявила Меркель.

Пропозиція також піддалася публічній критиці з боку Марка Рютте з Нідерландів, який заявив журналістам, що не буде присутній на переговорах з Путіним.

Клаус Йоханніс з Румунії сказав, що поки рано говорити про саміт з Росією, а Кая Каллас з Естонії сказала, що з подивом виявила, що це питання навіть стоїть на порядку денному.

Нагадаємо, напередодні саміту ЄС газета Financial Times з посиланням на дипломатичні джерела повідомила про ініціативу Меркель запросити на нього Путіна. Її підтримав Макрон.

Лідери країн Євросоюзу доручили голові зовнішньополітичної служби Жозепу Боррелю і Єврокомісії вивчити можливості введення нових антиросійських санкцій на випадок майбутньої шкідливої діяльності Москви.

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СамітАнгела Меркель