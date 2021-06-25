В ЕС отвергли призыв Меркель к переговорам с Путиным

Лидеры Евросоюза отклонили призыв Германии и Франции провести официальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ангела Меркель потерпела редкое публичное поражение на ее последнем саммите ЕС.
Предложение было исключено из окончательного коммюнике после переговоров, заявила Меркель, покидая место проведения саммита в Брюсселе. Дипломаты ЕС ранее заявляли, что некоторые страны Восточной Европы готовы наложить вето на этот план.
"Я бы хотела более смелого шага. Будут разработаны форматы и условия переговоров с Россией. Но не на уровне лидеров", - заявила Меркель.
Предложение также подверглось публичной критике со стороны Марка Рютте из Нидерландов, который заявил журналистам, что не будет присутствовать на переговорах с Путиным.
Клаус Йоханнис из Румынии сказал, что пока рано говорить о саммите с Россией, а Кая Каллас из Эстонии сказала, что с удивлением обнаружила, что этот вопрос даже стоит на повестке дня.
Напомним, накануне саммита ЕС газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила об инициативе Меркель пригласить на него Путина. Ее поддержал Макрон.
Лидеры стран Евросоюза поручили главе внешнеполитической службы Жозепу Боррелю и Еврокомиссии изучить возможности введения новых антироссийских санкций на случай будущей вредоносной деятельности Москвы.