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В ЕС оценили новый Гражданский кодекс Украины, но указали на слабые стороны

21:20 09.06.2026 Вт
2 мин
Масштабная реформа гражданского законодательства приблизилась к следующему этапу
aimg Анастасия Никончук
В ЕС оценили новый Гражданский кодекс Украины, но указали на слабые стороны Фото: Руслан Стефанчук (rada gov ua)
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Совет Европы в целом положительно оценил проект нового Гражданского кодекса Украины, однако рекомендовал доработать отдельные положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука в сети Facebook.

В ЕС положительно оценили проект нового кодекса

По словам Стефанчука, европейские партнеры поддерживают стремление Украины модернизировать гражданское законодательство.

В Совете Европы положительно оценили комплексный подход к регулированию цифровых прав, а также четкое разграничение права на ответ и права на опровержение.

В парламенте считают, что такие изменения отражают современные вызовы цифровой эпохи и приближают украинское законодательство к европейским стандартам.

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Какие вопросы вызвали внимание экспертов

Несмотря на общую положительную оценку, эксперты Совета Европы предложили ряд рекомендаций.

В частности, речь идет о необходимости дополнительных гарантий для журналистских расследований, OSINT-аналитики и антикоррупционного контроля.

Цель таких изменений — не допустить, чтобы нормы о защите данных ограничивали общественно значимую деятельность и доступ к информации, представляющей общественный интерес.

Свобода слова и защита от SLAPP-исков

Отдельное внимание уделено механизмам противодействия SLAPP-искам — судебным процессам, которые могут использоваться для давления на журналистов, активистов и общественных деятелей.

Эксперты также рекомендовали учитывать практику Европейского суда по правам человека относительно более широких пределов допустимой критики публичных лиц.

Кроме того, в заключении подчеркивается необходимость соблюдения принципа пропорциональности при защите нарушенных прав.

Что будет дальше

Стефанчук сообщил, что рабочая группа уже анализирует предложения медиа-сообщества, экспертов и международных партнеров.

Далее планируются консультации со всеми сторонами, которых будут касаться положения нового кодекса.

По его словам, задача реформы — создать современный Гражданский кодекс, который будет соответствовать европейским стандартам, обеспечивать защиту прав человека и сохранять надлежащие гарантии свободы.

Напоминаем, что новая редакция Гражданского кодекса Украины может вступить в силу уже в следующем году. Первый шаг к этому был сделан в конце апреля, когда Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №15150, предусматривающий комплексное обновление гражданского законодательства.

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