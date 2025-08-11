ЕС получил 1,6 млрд евро для Украины от замороженных активов России

"В прошлую пятницу (8 августа - ред.) Европейский союз получил 1,6 млрд евро так называемой сверхприбыли, полученной от процентов по денежным остаткам, образовавшимся за счет замороженных активов Центрального банка России", - рассказали в Еврокомиссии.

Там уточнили, что это уже третий такой транш. Первый был передан в июле 2024 года, а второй - в апреле 2025 года.

Новый транш охватывает ту прибыль от замороженных активов России, которая была накоплена в первой половине 2025 года.

В ЕК уточнили, что 90% первых двух траншей было направлено Украине через Европейский фонд мира (EPF), а 10 % - через Механизм поддержки Украины (Ukraine Facility). Начиная с третьего транша, 95 % средств будут направляться в поддержку Украины через Механизм кредитного сотрудничества с Украиной (ULCM), а 5 % - через EPF.