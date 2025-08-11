RU

ЕС получил 1,6 млрд евро для Украины от замороженных активов России

Фото: Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз предоставит Украине еще 1,6 млрд евро. Эти деньги были получены за счет доходов от замороженных активов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

"В прошлую пятницу (8 августа - ред.) Европейский союз получил 1,6 млрд евро так называемой сверхприбыли, полученной от процентов по денежным остаткам, образовавшимся за счет замороженных активов Центрального банка России", - рассказали в Еврокомиссии. 

Там уточнили, что это уже третий такой транш. Первый был передан в июле 2024 года, а второй - в апреле 2025 года. 

Новый транш охватывает ту прибыль от замороженных активов России, которая была накоплена в первой половине 2025 года. 

В ЕК уточнили, что 90% первых двух траншей было направлено Украине через Европейский фонд мира (EPF), а 10 % - через Механизм поддержки Украины (Ukraine Facility). Начиная с третьего транша, 95 % средств будут направляться в поддержку Украины через Механизм кредитного сотрудничества с Украиной (ULCM), а 5 % - через EPF.

Замороженные активы РФ

Напомним, страны Запада пока так и не согласились конфисковать в пользу Украины замороженные активы России. Они предоставляют Украине только доходы от таких активов.

10 июля стало известно, что в украинский Госбюджет поступило 1 млрд евро за счет российских активов.

