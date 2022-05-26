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В ЄС відреагували на указ Путіна про "паспортизацію" Запорізької і Херсонської областей

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Брюссель, Четвер 26 травня 2022 10:43
В ЄС відреагували на указ Путіна про "паспортизацію" Запорізької і Херсонської областей Фото: глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас (flickr.com)
Автор: Марія Кучерявець

Ніхто ніколи не визнає російської "паспортизації" на окупованих територіях України. Так само як і не визнають жодних російських "референдумів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса.

"Російсько-окупаційним військам довелося відмовитися від усіх ідей "референдуму" на Херсонщині через відсутність будь-якої підтримки. Чому вони думають, що нині запланована "паспортизація" краще засвоїться? І в будь-якому випадку ніхто ніколи не визнає жодних подібних дій", - написав він.

Указ Путіна про "паспортизацію"

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання громадянства Росії для мешканців Запорізької та Херсонської областей України.

Таким чином, він просто вніс доповнення в указ від квітня 2019 року, який дозволив незаконну видачу паспортів громадян РФ мешканцям окупованих територій Луганської і Донецької областей.

Реакція України

У Міністерстві закордонних справ відреагували на указ Путіна і назвали його є черговим свідченням злочинної мети війни Росії проти України.

В МЗС наголошують, що цей указ не має жодного юридичного сенсу та не вплине на належність мешканців тимчасово захоплених Росією територій до громадянства України.

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